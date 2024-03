Usa e Ue contro la Cina | ecco corridoio che garantirà lo sviluppo dell’Africa meridionale

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 24 marzo 2024) Roma, 24 mar – Siamo nell’Africa, La zona al confine tra Repubblica Democratica del Congo e Zambia è chiamata Copperbelt in quanto ricca di depositi di rame e cobalto, due minerali molto richiesti per la transizione energetica. Da tempo le imprese cinesi operano in quest’area dove nellano quasi tutta l’estrazione. Adesso però gli Stati Uniti e l’Unione europea sperano di ottenere maggiore influenza puntando a creare un nuovoper trasportare questi minerali. Una linea per i trasporti dall’AfricaAl momento il trasporto avviene tramite camion che viaggiano dalla Repubblica Democratica del Congo al porto sudafricano di Durban e questo oltre a essere particolarmente inquinante richiede anche diverse settimane il che fa lievitare i costi di trasporto che poi vengono aggiunti al ...