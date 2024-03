Uno degli ‘eroi’ della mitica formazione del 1985-86 torna a parlare dello Spezia Pillon | Il fattore Picco può essere decisivo»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) LaIl popolare Bepi, classe 1956, unodel-86,con grande affetto: "I bianchi hanno le capacità per salvarsi direttamente, si vede la mano di D’Angelo. Contro l’Ascoli il’ potrebbe"., come inquadra la corsa salvezza? Quanti punti serviranno per mantenere la categoria e quali squadre sono coinvolte? "Vedo in difficoltà il Lecco e la Feralpi. Poi c’è il terzetto composto da Ternana, Ascoli e, a seguire Bari e Cosenza. Ma anche Reggiana, Modena e Pisa, a ...