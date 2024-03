UnipolSai trionfa | decimo scudetto con la stella

(Di domenica 24 marzo 2024), quello della. Latorna a ricucire il tricolore sul petto dopo l’ultimo conquistato nel 2022. Sono tre i successi nelle ultime quattro stagioni, l’ottavo in undici finali consecutive. Il primo dell’era del presidente Tomaselli, il secondo trofeo stagionale dopo la vittoria in Coppa Italia. Riassunto, è storia: 1991, 1992, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 e 2024. Dieci, appunto.Il gruppo di coach Jaglowski chiude la seriesul 2-0. Miglior realizzatore della serie: Simone De Maggi con 42 sigilli.

