Un' epopea unica nel suo genere con un cast internazionale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 24 marzo 2024) Netflix non sbaglia un colpo: Il problema dei tre corpi, disponibile dal 21 Marzo, è una serie già considerata un cult dagli amanti della fantascienza. Non potrebbe essere altrimenti: gli showrunner sono David Benioff e D.B. Weiss, coloro che hanno rielaborato i mastodontici romanzi di George R.R. Martin per creare l’epica di Il trono di Spade. Serie tv: 10 titoli da non perdere a marzo 2024 X ...