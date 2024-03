Una smorzata killer | punto da fantascienza | Sinner liquida Vavassori | la prodezza | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Inarrestabile Jannik: al debutto al Masters 1000 di Miami, dopo diversi stop per pioggia, batte nel derby tutto italiano Andrea: il numero 3 al mondo in Florida si impone agilmente, 6-3, 6-4, in un match durato 79 minuti, spalmati sui due giorni proprio a causa del maltempo.aveva già breakkato il venerdì e, alla ripartenza, si impone senza problemi nel primo set. Dunque nel secondo all'altoatesino basta un break per portare a casa la partita. Ora Jannik, testa di serie numero 2 a causa dell'assenza di Novak Djokovic, sfiderà già oggi, domenica 24 marzo, Tallon Griekspoor: nei tre precedenti scontri diretti, l'italiano ha sempre vinto. "Ieri non mi sentivo benissimo in campo, oggi sono abbastanza contento della mia prestazione - ha spiegatoa fine partita -. Non sai mai cosa aspettarti ...