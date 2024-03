Un vertice in Prefettura sulla Superstrada 36 | Pronti ad affrontare il traffico di Pasqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Statale 36 da bollino nero per le vacanze die per il ponte del 25 aprile e dell’1 maggio. Lo prevedono i gestori di Anas, che si occupano della Super Milano–Lecco–Colico, che probabilmente verrà presa d’assalto da migliaia di automobilisti che per le festività si sposteranno in massa verso il lago di Como e le montagne di Valtellina e Valsassina. Per limitare per quanto possibile i disagi e mettere a punto un piano per gestire eventuali emergenze viabilistiche, il prefetto di Lecco Sergio Pomponio l’altro giorno ha chiamato a rapporto i vertici di Polstrada e delle forze dell’ordine e i sindaci dei paesi attraversati dalla 36. Durante i giorni ad alto rischio verranno schierati quanti più agenti e militari di pattuglia possibili. In campo ci saranno pure i poliziotti della Locale che presidieranno soprattutto gli svincoli principali, se necessario in modo ...