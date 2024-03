Un silenzio che parla Le lacrime del padre e dei famigliari | Non andate via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) "Stefi non andare via, prendimi con te così posso starti sempre vicina". Il corpo piegato sulla bara, sul volto i segni di un dolore che non passerà mai. "Rispondimi Stefi, rispondimi. Desideravi tutto per te e i tuoi figli". La mamma di Stefania non si dà pace, mentre le sue mani stringono in un ultimo abbraccio il feretro bianco della figlia e i tre più piccoli dei suoi nipoti, Giorgia Alejandra e i gemellini Mattia Stefano e Giulia Maria. Fuori e dentro la piccola chiesa ortodossa di via Olmetola, ilè rotto solo dalle, strazianti, die amici. Papà George è chiuso in un dolore che non ha lasciato, nemmeno per un secondo, spazio alle parole. Il dolore di un, di un compagno, che una settimana fa ha perso tutto. Il dolore di ricordare ciò che è stato e che adesso non sarà più. Tra le ...