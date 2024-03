Razzismo al ristorante a Misiliscemi vicino Trapani: non vogliono essere serviti dal "ragazzo di colore" - Un caso di razzismo in un ristorante in provincia di Trapani: clienti hanno chiesto di non essere serviti da un cameriere africano ...notizie.virgilio

Un ragazzo travolto da un treno vicino alla stazione Ostiense di Roma: linea interrotta per ore - Il ragazzo è morto sul colpo. È stato investito da un treno della linea Fl1 a 500 metri dalla stazione Ostiense di Roma intorno alle 9 ...fanpage

travolto da un treno, morto un ragazzo vicino alla stazione - Tragedia sui binari. Un ragazzo è morto dopo essere stato investito da un treno. travolto dal convoglio, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Interrotta la linea ferroviaria, la... Leggi tutta la n ...informazione