Un posto al sole | anticipazioni dal 25 al 29 marzo 2024 | la proposta di Damiano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 24 marzo 2024) Ad UnalRenda spiazzerà completamente Rosa Picariello con unainattesa, come rivelano ledal 25 al 29. Nel frattempo, proprio grazie all'aiuto di Renda, Viola riuscirà a far riappacificare finalmente Antonio e Manuel. I due bambini, in particolare, si ritroveranno a giocare insieme a pallone nel cortile di Palazzo Palladini, ma in quel momento sopraggiungerà Eugenio, che vedrà il figlioletto in braccio al poliziotto e ci rimarrà molto male. Viola, notando il disagio di Nicotera, si sentirà molto in colpa nei suoi confronti. Alberto, invece, presserà Clara a proposito della sua gravidanza per spingerla ad abortire. La Curcio, però, non riuscirà ancora a prendere una decisione in proposito, ma potrà contare su ...