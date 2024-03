Un nuovo paradigma per la mobilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Metta la mano qui sotto chi non desideri una città con meno auto, furgoni e, in genere, mezzi a motore. Forse, solo chi ne sarà penalizzato sul lavoro potrà aver motivo, ma non ragione, di lamentarsi: ridurre il transito dei camioncini in centro e pedonalizzare alcune aree di particolare pregio è andare incontro a un futuro dove, volenti o nolenti, laurbana come la conosciamo oggi sarà un pallido ricordo. Diciamoci la verità: le auto andranno usate sempre di meno, soprattutto se ingombranti e più inquinanti. Il cambiamento climatico sta imponendo – e anche con un certa fretta – unnellaurbana. In Italia a maggior ragione, dove abbiamo un bel problema con le auto private: sono troppe e le usiamo “male”. Guardatevi intorno quando siete in macchina e provate a contare quanto sono i ...