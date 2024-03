Un concerto tutto al femminile Il Kontraste Duo alla ribalta

(Di domenica 24 marzo 2024) Èalilche gli Amici della musica ci propongono oggi alle 17 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 1420/2.sarà ilDuo, formato dclarinettista Silvia Puggioni e dpianista Gledis Gjuzi: un duo di giovani musiciste che si è costituito nel 2020 e ha già vinto concorsi internazionali, come la Lugano International Music Competition. "Voce alle donne" è il titolo del, con pagine di grande rilievo scritte da donne compositrici a partire dal lontano Ottocento (le francesi Clémence de Grandval e Lili Boulanger) fino ad arrivare ai giorni nostri (con le tre Miniature della polacca Moszumanska-Nazar e i Due pezzi in forma di jazz di Francine Aubin).

concerto sul mistero pasquale - Il cineteatro Manzoni di Montegiorgio ospiterà lo spettacolo concerto 'Mistero Pasquale' domani alle 21,15, in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni e altri enti. L'evento prevede letture, ...ilrestodelcarlino

Esperienza di musica e gusto con il concerto live degli Yacomaz - Il Barlume di Sambucheto offre un apericena unico, unendo il Britpop alla tradizione culinaria della porchetta. Gli Yacomaz si esibiranno in un concerto live intimo, celebrando i grandi nomi del Britp ...ilrestodelcarlino

Il vicesindaco di Venezia: «Savage dannoso per i giovani ma il Comune non può vietare concerti in luoghi privati» - VENEZIA - Non si arresta la polemica per il concerto del trapper Niky Savage, annunciato per il 30 marzo al Molocinque e che un comitato di genitori, sostenuto dalla fondazione Efesto, chiede ...ilgazzettino