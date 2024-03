Un colosso da 20mila teu al Fornelli Il porto rilancia le sue ambizioni

(Di domenica 24 marzo 2024) Una prima volta da record. Ildella Speziale suecon l’arrivo, venerdì mattina all’alba al Molodi Lsct, della prima ultra large container vessel della Cosco Shipping Aries, del servizio Asia Mediterranean di Ocean Alliance. L’approdo della Cosco rappresenta il debutto delle maxi navi da 20.000 teus, per un servizio che toccherà ilspezzino con scali settimanali pianificati da Lsct. "Siamo entusiasti del consolidamento della partnership del gruppo Contship con Ocean Alliance e di dare il benvenuto alla Cosco Shipping Aries, un ulteriore segno della connettività globale del nostro terminal – afferma Matteo Ferrando, key account manager di Contship Italia –. Il numero di porti inclusi nella rotazione del servizio è stato ottimizzato per migliorare l’integrità ...

Stellantis propone nuovi incentivi per la riduzione della forza lavoro - Stellantis, il colosso automobilistico che ha inglobato Fiat, continua a ridurre la sua forza lavoro in Italia. L'ultima mossa in questa direzione è l'accordo siglato con i sindacati, ad eccezione del ...informazione

Cagliari, torna la campagna di screening per l’epatite C - Torna a Cagliari la campagna di screening per l’epatite C. Il progetto, dal titolo “PensaCI! Fai il test, scegli di guarire!” vede coinvolti gli epatologi del Policlinico Duilio Casula, schierati in p ...unionesarda

Incendi in Texas, il camion dei pompieri attraversa l'inferno di fuoco - ecco come ho guadagnato più di 20mila euro "Colloqui segreti per armare l'Ucraina": il piano di Germania e India per Kiev Dottoressa cena al parco Disney e muore, il marito fa causa al colosso dei ...msn