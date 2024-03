Un boato nella notte | i banditi fanno esplodere il bancomat ma distruggono il bottino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) Ravenna, 24 marzo 2024 – Banconote bruciate e macchiate, ingenti danni alle strutture. E' il bilancio dell'assalto notturno compiuto da ignoti malviventi ai danni della filiale Bper di Mezzano, frazione di Ravenna. Un, nel cuore della, ha svegliato di soprassalto i cittadini. Lo sportelloè stato fatto saltare intorno alle 3.30 con dell'esplosivo, utilizzando la cosiddetta tecnica della marmotta. Il colpo non è andato a buon fine in quanto gran parte delè andato distrutto nello scoppio, altre banconote sono rimaste macchiate dall'inchiostro utilizzato per i sistemi di sicurezza. Dopo il blitz i malviventi - una banda composta da più persone - è fuggita utilizzando un'auto e un furgone, allontanandosi sulla via Reale in direzione di Ferrara. Sull'episodio indagano i carabinieri, che hanno ...