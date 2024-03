Un arsenale di lame tra i cespugli Servivano a una guerra tra bande?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024)per uno scontro tra, un regonto di conti o erano armi “semplicemente“ nascoste dalla malavita locale e pronte all’uso per qualsiasi evenienza? Sono molti gli interrogativi sui machete, coltelli e pugnali, undi ““, nascoste neinel cuore del quartiere popolare. Le armi da taglio sono state rinvenute dagli agenti della polizia locale. Quanto è accaduto l’altra sera nel centro cittadino di Rozzano è un fatto inquietante che fa salire le preoccupazioni per la sicurezza in città. Gli agenti della polizia locale, mentre effettuavano dei servizi di perlustrazione delle zone a rischio microcriminalità, hanno perlustrato alcunie sono saltate fuori diverse armi: un machete, due coltelli, di cui uno a serramanico e un ...