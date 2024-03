Un anziano è stato ucciso durante una lite in famiglia

(Di domenica 24 marzo 2024) Una banalefamiliare culminata in omicidio. Undi 87 anni ècon una coltellata dritta al cuore,un litigio avvenuto nella sua abitazione. È successo nella giornata del 24 marzo a Carmiano, in provincia di Lecce. La vittima è Espedito Tornatora. Secondo quanto...

