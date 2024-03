Un amore di maggiordomo | film su Rai2 | trama | attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 24 marzo 2024) Questa sera, domenica 24 marzo 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda in prima tv ilUndi. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. UndiUndi(titolo originale: Butlers in Love) è uncommedia sentimentale del 2022 diretto da David Weaver. La pellicola è stata trasmessa in prima visione suil 24 marzo 2024. Emma Conroy (Stacey Farber) ha sempre sognato di diventare una maggiordoma professionista. Dopo diversi tentativi, viene finalmente ammessa alla prestigiosa American Butler Academy. All’accademia, Emma si innamora di ...