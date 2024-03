Un 87enne ucciso con una coltellata al cuore | l’omicidio nel Leccesse dopo una lite con la moglie

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 24 marzo 2024) Un uomo di 87 anni è statocon unaala Carmiano, in provincia di Lecce, durante unain famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, Espedito Tornatora era in casa con suaal momento della. Al piano superiore della stessa palazzina vivono i figli e i nipoti della coppia. Ora i carabinieri con il magistrato di turno li stanno ascoltando per ricostruire la dinamica del delitto e risalire all’autore. Gli inquirenti non escludono anche il gesto volontario da parte dell’anziano al culmine dellacon sua. In aggiornamento Leggi anche: Il giallo di Francesca Migliano trovata mortasettimane, indagato per omicidio l’amico che era con lei: «Si è sentita male, sono ...