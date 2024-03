Udinese-Napoli | faro del pm contabile | al vaglio gli incassi e i costi dell?evento

(Di domenica 24 marzo 2024) Sì, d?accordo, per i napoletani resterà una data storica, di quelle da incorniciare a vita e scolpire nella galleria dei giorni degni di essere vissuti tutti di un...

La Juventus subisce una sorprendente sconfitta in casa, generando tensioni tra i tifosi bianconeri che tirano in ballo anche il Napoli . La ventiquattresima giornata del campionato italiano di ... (napolipiu)

Mondiale per Club, Avv. Marra: "Ricorso ADL contro la Juve Lo farei, ma occhio al contraccolpo" - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Marra, avvocato esperto di diritto sportivo. Di seguito, ...tuttojuve

Dendoncker, destino segnato: il Napoli ha già preso una decisione sul suo futuro - Leander Dendoncker tornerà all'Aston Villa a fine stagione. Il Napoli - riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano - non ha intenzione di attivare l’opzione di ...tuttonapoli

Mauri: “Il futuro di Chiesa dipende da Allegri, Gudmundsson andrà in Premier” - Stefano Mauri, ex calciatore di Udinese e soprattutto Lazio, ha parlato ai microfoni di Tv Play a proposito della situazione di Chiesa e di un profilo che interesse alla Juventus per la sessione ...tuttojuve