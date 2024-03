Ucraina | Salvini | “Non ce l’ho con Macron | ma non ci sto a mandare soldati a massacro”

(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) – “Non cecon, ma quando parli dialche sono figli, fratelli, mariti, smentisci la natura stessa per cui è fondata la comunità europea". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega a Palazzo Rospigliosi. "Non parlo di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il vicepremier: "Così smentisci la natura stessa per cui è fondata la comunità europea" “Non ce l’ho con Macron , ma quando parli di mandare soldati al massacro, soldati che sono figli, fratelli, ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “Non ce l’ho con Macron , ma quando parli di mandare soldati al massacro, soldati che sono figli, fratelli, mariti, smentisci la natura stessa per cui è fondata la comunità europea". ... (periodicodaily)

Roma, 24 marzo 2024- “Non ce l’ho con Macron , ma quando parli di mandare soldati al massacro, soldati che sono figli, fratelli, mariti, smentisci la natura stessa per cui è fondata la comunità ... (ilfaroonline)

Ucraina, Salvini dice no a Macron e all'invio di truppe: "Voglio un'Europa di pace" - Tutte le bordate di Salvini e Giorgetti contro von der Leyen, Macron e non solo Chi c'era e che cosa hanno detto Salvini e Giorgetti all'evento "Winds of change" di Identità e Democrazia Alla fine si ...informazione

Meloni e la zavorra Orban, il legame strategico con il leader che gioca su tre tavoli - Il viaggio di Giorgia a Budapest è ancora vivo nella mente di Victor che in quell’occasione si fece strappare l’assenso all’ingresso della Svezia nella Nato ...ilriformista

Salvini fa chiarezza su Macron: "Non ce l'ho con lui ma no soldati al massacro" - Emmanuel Macron ha affermato che valuterà la possibilità di inviare truppe a Kiev e ha diviso, così, il mondo della politica.iltempo