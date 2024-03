(Di domenica 24 marzo 2024) Il vicepremier: "Così smentisci la natura stessa per cui è fondata la comunità europea" “Non cecon, ma quando parli dialche sono figli, fratelli, mariti, smentisci la natura stessa per cui è fondata la comunità europea". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo, intervenendo alla

Il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto alla convention del partito Identità e democrazia "Winds of Change" in corso a Roma. Il segretario della Lega ha toccato ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - “Non ce l'ho con Macron , ma quando parli di mandare soldati al massacro, soldati che sono figli, fratelli, mariti, smentisci la natura stessa per cui è fondata la ... (liberoquotidiano)

Roma, 24 mar. – (Adnkronos) – ?Non ce l?ho con Macron , ma quando parli di mandare soldati al massacro, soldati che sono figli, fratelli, mariti, smentisci la natura stessa per cui è fondata la ... (calcioweb.eu)

Papa Francesco: prego per le vittime del vile attentato di Mosca - Roma, 24 mar. (askanews) – Un Papa Francesco affaticato, che ha rinunciato a leggere l’omelia della Domenica delle Palme, non ha tuttavia rinunciato anche oggi al termine della messa a invocare la pac ...askanews

Ucraina, Salvini: "Non ce l’ho con Macron, ma non ci sto a mandare soldati a massacro" - (Adnkronos) - “Non ce l’ho con Macron, ma quando parli di mandare soldati al massacro, soldati che sono figli, fratelli, mariti, smentisci la natura stessa per cui è fondata la comunità europea". Così ...reggiotv

La rivendicazione di Matteo Salvini: “Sono sovranista, non è mica una parolaccia” - "Io sono sovranista, non è mica una parolaccia. Questo 2024 è un anno di rinascimento, di risorgenza, perché se cambiano Unione europea a giugno ...fanpage