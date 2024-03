Attentato a Mosca, Crosetto: «La Russia era stata avvisata, l'Isis è un rischio reale. L'Ucraina non c'entra con l'attacco» - Ministro Crosetto, cosa racconta il massacro jihadista in Russia «Che il pericolo del terrorismo islamico - Isis e non solo - resta alto. Anche in Europa non possiamo abbassare la ...ilgazzettino

Attentato a Mosca, perché Putin accusa l'Ucraina Stefanini: «Il Cremlino sceglie un nemico comodo, assurdo credere al ruolo di Kiev» - Quanto è credibile l’accusa di coinvolgimento dell’Ucraina nell’attentato, mossa da Putin «È del tutto inverosimile», dice l’ambasciatore ...ilgazzettino

Ucraina, diverse esplosioni a Kiev. Polonia: "Missile Russia ha violato nostro spazio aereo" - diverse esplosioni sono state registrate nelle ultime ore a Kiev secondo le ultime news di oggi, domenica 24 marzo 2024, sulla guerra Ucraina-Russia. A renderlo noto è stato il sindaco della capitale ...adnkronos