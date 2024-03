Uccide con cinque colpi di fucile un cane che correva nei campi | denunciato un 64enne in provincia di Padova

Pasqua e Pasquetta, dove andare Mare e montagna, con bambini o da soli: le mete low cost - A di fuori delle isole maggiori, anche Napoli con le sue isole di Capri e Procida è in grado di attirare moltissimi turisti, così come i lidi romagnoli (da Rimini a Riccione) e quelli toscani (da ...leggo

Arrestati in Brasile i presunti mandanti dell’omicidio dell’attivista Marielle Franco: venne assassinata col suo autista nel 2018 - A decidere di eliminare la consigliera comunale di Rio de Janeiro Marielle Franco, uccisa in un agguato il 14 marso del 2018, sarebbero stati i fratelli Domingos e Chiquinho Brazão, esponenti di una p ...ilfattoquotidiano

Gli 007 morti nel naufragio sul Lago Maggiore non erano in gita, la conferma dei servizi: “Delicata missione con agenti israeliani” - Non era una gita tra ex colleghi. E neanche una festa tra vecchi amici che avevano lavorato insieme in passato. L’incidente accaduto sul Lago Maggiore il 28 maggio del 2023 era un’operazione dei servi ...ilfattoquotidiano