Tutti i sapori di “Lucca Gustosa“ Dallo street food alla tradizione Due giorni dedicati al gusto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024)scoperta deidella, deltipico del territorio e delle sue meraviglie.è giuntasua seconda edizione, ed anche quest’anno è pronta a celebrare i piaceri del palato. La manifestazione, inaugurata ieri mattina nel Loggiato Pretorio dagli assessori Paola Granucci e Remo Santini, si distingue per una formula rinnovata e un crescente appeal. Fino a stasera, le piazze e i luoghi più suggestivi della città ospiteranno stand e iniziative per mettere in mostra i prodotti tipici locali e non solo. Ad aprire le danze, un tour per visitare le principali aree della manifestazione, che offre anche visite guidatescoperta dei luoghi del cibo nel centro cittadino. In piazza Anfiteatro, le ...