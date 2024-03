Tutte le scene di nudo e di sesso presenti nel film | rappresentano il desiderio delle donne di poter esplorare il piacere senza venire giudicate e senza diventare immediatamente un oggetto

(Di domenica 24 marzo 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Queste sono le uniche immagini di Povere Creature che abbiamo potuto mostrarvi…». Non poteva fare battuta più inadeguata Jimmy Kimmel per presentare alla Notte degli Oscar ilche ha meritatamente vinto, tra le altre, la statuetta per la miglior attrice, Emma Stone. L’allusione scherzosa era evidentemente diretta a sottolineare le numerosediesplicito, o comunque di nudità, che costellano il visionariodiretto da Yorgos Lanthimos. La forza di Stone, come attrice, sta proprio nel fatto di aver sfidato una platea, quella americana, ancora attraversata da un certo puritanesimo oltre che vessata da un “politicamente corretto” spinto all’esasperazione. Ma la trionfatrice degli Oscar ha anche un altro merito, quello di aver ...

