Turris-Catania oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 24 marzo 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di. La squadra di casa vuole fare punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona playout, in modo tale da mettere le mani sulla salvezza. La compagine siciliana, dal suo canto, non è in una posizione così tranquilla e ha bisogno di vincere per tirarsi fuori dalle retrovie della graduatoria. Una sola vittoria nelle ultime cinque per entrambe le squadre, che hanno una posizione di differenza, ma gli etnei hanno ben sei punti di vantaggio sui campani. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 marzo alle ore 14:00 e ...

Tempo di lettura: 2 minuti divieto di vendita dei biglieti ai residenti nella provincia di Catania in occasione della partita “Turris – Catania”, in programma domenica presso lo stadio “A. Liguori” ... (anteprima24)

Il Catania sul campo della Turris cerca la serenità e i punti salvezza - Con grande fatica ci si deve concentrare non su una partita di calcio come le altre. Turris-Catania è via via diventata uno spareggio, ma di quello serio, per evitare la zona play out. I corallini son ...lasicilia

VERSO Turris-Catania: archiviare la brutta serata di Padova, riflettori puntati sul match del “Liguori”. Le ipotesi di formazione - Sono ancora vive le immagini di una serata che, purtroppo, non passerà alla storia per le gesta sportive del Catania ma per i gravi disordini verificatisi fra il primo tempo e la ripresa. Sul campo i ...tuttocalciocatania