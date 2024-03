Turismo | Pasqua da tutto esaurito alle Cinque Terre | alberghi pieni fino al 99%

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) La Spezia, 24 marzo 2024 - Sarà unada. A una settimana dfestività, le strutture ricettive di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore hanno registrato una media di prenotazioni che oscilla tra il 97 e il 99% per glie tra il 90 e 92% per le altre soluzioni di alloggio. “Ciò significa che ilvale circa il cento per cento della capacità ricettiva sul territorio”, afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Un inizio di stagione turistica potremmo dire dagli effetti speciali – prosegue – anche grazie ai tanti eventi organizzati da Ponente a Levante, come in occasione dei ...