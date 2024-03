Turismo, marzo ha portato la ripresa. «E per l’estate già prenotazioni» - Per quanto riguarda Pasqua ci sono prenotazioni, ma «non ci sono quasi per niente gli italiani, sono principalmente turisti stranieri che vengono per Turismo e con entusiasmo ... riguarda le strutture ...quotidianodipuglia

Incognita sulla stagione turistica: "Non si trovano neanche i bagnini" - Gli operatori del settore lamentano le difficoltà di reperire manodopera: "Cambiamento culturale in atto nel mercato del lavoro. Condizioni dure e bassi salari Solo pochi si comportano male" ...ilrestodelcarlino

Assediati dal Turismo ’mordi e fuggi’. Riomaggiore studia le contromisure - L’analisi di Ejarque mette in risalto numeri rilevanti: indice di pressione al 72%, fino a 13mila visitatori al giorno ...lanazione