Tumori sangue | nuova terapia a durata fissa per

(Di domenica 24 marzo 2024) Ibrutinib, primo inibitore della tirosin chinasi di Bruton (BTK) ad essere stato approvato a livello mondiale e sviluppato da Johnson & Johnson, ha recentemente ricevuto dall`agenzia italiana del farmaco, AIFA, la rimborsabilità per unaindicazione terapeutica. In particolare, il farmaco è ora disponibile anche in combinazione con venetoclax, inibitore di BCL-2, come nuovo trattamento a- per un totale di 15 mesi - per pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (CLL) precedentemente non trattata. La leucemia linfatica cronica è la forma di leucemia più frequente tra gli adulti nei paesi occidentali e rappresenta il 30 per cento di tutte le forme di leucemia, che oggi colpiscono complessivamente 85.000 italiani.1In Italia le stime parlano ogni anno di circa 1.600 nuovi casi tra gli uomini e 1.150 tra le donne. ...