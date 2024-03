Tumori gastrointestinali, è allarme tra gli under 40: cause, cure e come prevenirli - La notizia che la principessa del Galles Catherine è malata di cancro dopo avere subito un importante intervento chirurgico addominale ha stupito tutti: Kate, a 42 anni, sembrava il ...ilmessaggero

Quale potrebbe essere il tumore di cui soffre Kate Cos'è la «chemioterapia preventiva» Le risposte dell'esperto - La cavità addominale è la più ampia dell’organismo umanoe racchiude moltissimi organi: colon retto, stomaco, fegato, pancreas e reni, oltre all’area genitale, con ovaie e utero ...corriere

Settimana mondiale del cervello. Psichiatria, Dell’Osso: “È in atto una rivoluzione silenziosa” - “A partire dall’inizio degli anni Duemila la Psichiatria sta vivendo una rivoluzione silenziosa ma non meno rilevante della rivoluzione basagliana, anche se non altrettanto clamorosa”. Ricorda Franco ...osservatoriomalattierare