Tumore Alle Ovaie | I 5 Sintomi Per Riconoscerlo!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 24 marzo 2024) Il cancroè uninsidioso che colpisce le, spesso diagnosticato in fase avanzata. Ecco i 5perin tempo! Il cancroè una forma insidiosa di cancro che colpisce le, organi riproduttivi femminili responsabili della produzione di ovuli e degli ormoni estrogeno e progesterone. Questa malattia è spesso denominata “l’assassino silenzioso” per la sua tendenza a rimanere non diagnosticata fino a quando non raggiunge uno stadio avanzato, a causa della vaghezza dei suoinelle fasi iniziali. I CinquePrincipali. Gonfiore o distensione addominale: Uno dei segnali più comuni, questo sintomo può essere facilmente scambiato per disturbi ...