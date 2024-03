Tudor | Alla Lazio il tecnico è chiave per il progetto | Immobile? Tutti lo amano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Roma 24 marzo 2024 - Il nuovo avanza e dopo aver consumato il divorzio con Sarri, laabbrccia il suo neo allenatore. Igorsarà la guida tecnica dei biancocelesti e nella giornata di ieri si è presentato ai giornalisti in conferenza stampa. Ecco le parole dell'allenatore, accompagnato dal presidente Lotito. A inaugurare l'eraè il presidente stesso, il quale prende per primo la parola nella sala stampa biancoceleste. "Ho il piacere di essere qui perché ritenevo fosse indispensabile portare il mio saluto. Il cambio di allenatore è una scelta ponderata a seguito di un evento imprevisto.ha i requisiti e le caratteristiche idonee per far esprimere al meglio i nostri calciatori, sia sotto il profilo tattico che motivazionale. La mia scelta non è stata una scelta fatta per tamponare un'emergenza, ...