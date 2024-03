TS – Francia ko con la Germania | 90? per Rabiot Colpaccio Danilo | ansia Sommer

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 24 marzo 2024) 2024-03-24 01:04:06 Flash news da TS: LIONE () – Ottima latargata Nagelsmann capace di imporsi a Lione contro i vicecampioni del mondo dellanel test di avvicinamento ai prossimi campionati europei. Un Euro 2024 che i tedeschi giocheranno in casa e nel quale c’è la voglia di riscattare gli ultimi anni difficili della nazionale. Il primo segnale è arrivato contro i Bleus di Deschamps con Wirtz che dopo appena 20? va a firmare il gol del vantaggio su assist di Kroos, quest’ultimo appena tornato a disposizione per la convocazione dopo l’iniziale addio post Euro 2020. La reazione dei francesi è troppo timida, la grande chance è per il centrocampista della Juventus(in campo per tutti e 90?) che a porta spalancata viene intercettato sul più bello. Nella ripresa è ancora la Die Mannschaft a ...