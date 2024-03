Truffe ad anziani | Incontro a Torrecuso con i Carabinieri

(Di domenica 24 marzo 2024)ad, idi Benevento spiegano come difendersi. Denunciato un uomo per truffaad, i consigli dei. Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione ed informazione promosse dall’Arma deiper contrastare le. Il 22 marzo scorso, presso l’auditorium della Parrocchia Sant’Antonio e San Vincenzo Diacono diin provincia di Benevento, si è tenuto unper prevenire il fenomeno delle, in particolare, in danno alle persone anziane. L’appuntamento è stato organizzato da Auser Associazione ODV ETS ...

Perugia, 19 marzo 2024 – Per strada, al telefono, on line: troppi gli over settanta raggirati o ingannati. Si stima che negli ultimi due anni, le Truffe ai danni degli anziani , soltanto a Perugia, ... (lanazione)

Ancora una truffa ignobile ai danni di una persona anziana. Un uomo di 73 anni di Torre del Lago è stato derubato in strada di tre anelli , di una catenina d’oro col crocifisso e di un orecchino ... (lanazione)

Altri due anziani truffati. Questa volta a tecnica è quella del "falso maresciallo" - Un 90enne e una 85enne raggirati con una telefonata di un sedicente carabiniere per segnalare un incidente causato da uno stretto parente. Consegnati a un falso avvocato 30 mila euro. I carabinieri ha ...rainews

Fibre per migliorare le funzioni cerebrali dei più anziani - L'alimentazione non segue regole ben precise. Persone diverse possono avere bisogno di diete diverse e in generale una persona ha bisogni diversi a secondo dell ...focustech

Truffe agli anziani, a Colombella l’incontro dei carabinieri per prevenirle - Un incontro delle forze dell’ordine per sensibilizzare e prevenire le Truffe nei confronti degli anziani. L’incontro si è svolto nei giorni scorsi nel teatro di Colombella che, per l’occasione, è dive ...umbria24