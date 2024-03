Truffano anziana a Viterbo | presi al casello di Caserta Uno si finge Carabiniere

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 24 marzo 2024). È accaduto nel pomeriggio di giovedì 21 marzo, ad Arlena di Castro, un sedicente maresciallo dei carabinieri ha contattato telefonicamente una 74enne, facendole credere – nel corso di una lunga telefonata – che il figlio era stato arrestato dai carabinieri per aver provocato un incidente stradale, con investimento di una donna in stato interessante che rischiava di perdere il bambino e che, per essere liberato, era necessario consegnare tutti i soldi e gioielli a disposizione ad unin borghese che si sarebbe presentato di lì a poco. L’, sconvolta dalla telefonata, ha aderito alla richiesta e, poco dopo, ha consegnato monili in oro per un valore di 25mila euro, ad un uomo dall’età apparente di 30anni che, qualificatosi comein borghese, si è presentato all’uscio di ...