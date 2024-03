Troppe liti tra gli ospiti | chiude la mensa della Caritas a Piacenza

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 24 marzo 2024) “In seguito ai gravi episodi di violenza delle ultime ore, non riuscendo più a garantire la sicurezza die volontari, lafraternità resterà chiusa fino a data da destinarsi”. Questo è l’avviso comparso sulla portain via San Vincenzo, a. Lo riferisce oggi il quotidiano locale “Libertà”. Si tratta di una struttura importante per i bisognosi dellà città e non solo , visto che offre ogni giorno un pranzo e una cena a circa 100 persone. Il direttore, Mario Idda parla di "ennesimo episodio di violenza" e spiega che "lo stop è motivato da una richiesta di aiuto prima che accadano fatti più gravi".