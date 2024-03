Treno 8017 | il disastro cancellato dalla storia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 24 marzo 2024) Marzo 1944: nel momento più difficile per l’Italia, oltre 600 passeggeri trovano la morte in una galleria. Un saggio ricostruisce questa tragedia rimossa. Lo chiamano il Titanic ferroviario. È il più gravemondiale su rotaia. Ed è accaduto in Italia. A Balvano, un paesino della Basilicata sulla tratta Battipaglia-Potenza (parte della linea Napoli-Taranto). Era il 3 marzo 1944. I morti furono oltre 600, avvelenati dal monossido di carbonio nella Galleria delle Armi scavata per due chilometri nel monte omonimo. Una tragedia dimenticata. Rimossa. Sottaciuta. A causa dell’omertà che ha tentato di frenare la ricerca delle responsabilità. La motivazione di non voler affliggere la popolazione già martoriataguerra non poteva valere per gli anni a venire. Invece, la tragedia di Balvano è rimasta senza colpevoli. Fino a pochi anni fa non c’era ...