Treni | frana sui binari e fino a stasera lo sciopero Interruzione della linea Caserta-Foggia nel tratto fra Benevento ed Ariano Irpino

(Di domenica 24 marzo 2024) Di seguito alcuni comunicati diffusi datalia: La circolazione è sospesa traper un movimento franoso. Ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresacircolazione. La circolazione è sospesaa nuovo avviso e sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza. IAlta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus come da programma, con aumento dei tempi di percorrenza nella tratta interessata. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio. Programma deiAlta Velocità valido da mercoledì 20 marzo Programma deiIntercity e Intercity Notte valido da giovedì 21 marzo a sabato 13 ...

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Treni talia: La circolazione è sospesa per l’investimento di una persona a Roseto degli Abruzzi Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli ... (noinotizie)

frana, la dura vita dei pendolari: "Lavoro a Prato e inizio alle 6. Treno eliminato: come faccio" - Elena abita a Vernio e non ha l’auto: prendeva il treno delle 4,45 per entrare al lavoro puntuale. "Mi è toccato dormire a Prato o pagarmi il taxi. E come me tanti operai. E’ un grosso disagio" ...msn

Frane, fratini, statali: il Sud resta a piedi nell’Italia «disunita» - Ma chi volete che si agiti più di tanto, e per il Sud, poi. Quella frana è l’altra faccia del treno diretto fra Bari e Napoli che a 123 anni dall’unità d’Italia non c’è ancora ...lagazzettadelmezzogiorno

