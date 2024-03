Tre morti in un incendio in una casa a Chioggia vicino Venezia | il rogo durante la notte | uccisi nel sonno

Tre persone della stessa famiglia hanno perso la vita a causa di un incendio scoppiato la scorsa notte in un'abitazione a Sottomarina di Chioggia , in provincia di Venezia. Le vittime sono Gianni ... (tg24.sky)

Tre persone della stessa famiglia sono morte in un incendio scoppiato nella notte in un’abitazione a Sottomarina di Chioggia (Venezia). Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati 64enne, la moglie ... (tpi)

AGI - La notte scorsa mezz'ora dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Chioggia per l' Incendio che ha coinvolto il piano terra di un'abitazione affiancata disposta su ... (agi)

Venezia, incendio in abitazione a Chioggia: 3 morti - E’ di tre morti il bilancio di un incendio scoppiato nella notte in un’abitazione a più piani a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Le vittime sono una coppia, lui di 64 anni e lei di 59 ...sardegnalive

Venezia, incendio nella notte a Chioggia: tre vittime - Un'intera famiglia ha perso la vita nella notte tra sabato a domenica a Sottomarina di Chioggia (Venezia) in un incendio che ha coinvolto un'abitazione. Padre ...lapresse

Chioggia, incendio in un’abitazione: tre morti - Tre persone della stessa famiglia sono morte in un incendio scoppiato nella notte in un’abitazione a Sottomarina di Chioggia (Venezia). Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati 64enne, la moglie Luis ...tpi