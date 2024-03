Travolta da un camion mentre attraversa la strada a Nepi vicino Viterbo | 60enne muore 24 ore dopo in ospedale

Tragedia a Nepi: Donna Travolta da un camion perde la vita - NEPI – Rosilde Mazzalupi, una donna di 68 anni, non ce l’ha fatta dopo essere stata Travolta da un camion mentre si trovava in via Roma, a Nepi, ieri sabato 23 marzo. Nonostante i soccorsi immediati e ...online-news

Nepi, donna Travolta da un camion, D’Amato punta sui sensori per gli angoli ciechi - “Una donna è stata Travolta da un camion a Nepi, nel centro del paese. Sulla riforma del Codice della Strada il Governo deve ascoltare i familiari delle vittime della strada, non la demagogia di Salvi ...lagone

Nepi, camion travolge donna sulle strisce pedonali: è grave - Una donna è stata Travolta da un camion mentre attraversava una strada sulle strisce pedonali nel centro di Nepi ...ilquotidianodellazio