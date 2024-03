Trasferimento da sostegno a posto comune nella stessa scuola di titolarità | come cambia il punteggio nella graduatoria interna di istituto?

Con il Trasferimento volontario il punteggio non influisce sull'assegnazione della cattedra interna , questa rimane al docente già in servizio su tale cattedra L'articolo Trasferimento da sostegno a ... (orizzontescuola)

Al via le domande di Mobilità per i docenti: c'è tempo per inviare l'istanza entro il 16 marzo. Ancora tanti i dubbi per chi è interessato ad essere trasferito il prossimo anno ... (orizzontescuola)