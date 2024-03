Tragedia sull’asfalto Motociclista perde la vita nello scontro con un’auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Loè avvenuto conimpegnata in una manovra di svolta verso sinistra, ed è stato letale. Roberto De Maestri, 36 anni di Como, è morto sul colpo, sbalzato a terra dalla sua moto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20.30 di venerdì, sulla statale dei Giovi a Casnate con Bernate, nel tratto al confine con Grandate. La vittima era alla guida della sua moto, una Ktm 790 Duke, e guidava verso Como. Arrivato all’altezza del civico 3, un tratto rettilineo dove hanno sede diversi spazi commerciali, si è scontrato con una jeep, un Suzuki Jimni guidata da un trentacinquenne di Colverde. L’auto arrivava dalla direzione opposta, e stava svoltando a sinistra verso l’ingresso di un’abitazione. De Maestri è stato sbalzato a terra, e subito è stato allertato il 118: ambulanza e auto medica sono arrivate in pochi minuti, ma i soccorritori non ...