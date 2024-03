Tragedia sul lavoro | Gaspare lascia due figli piccoli Morto così

(Di domenica 24 marzo 2024) NAPOLI – Unaha scosso ieri sera il porto di Napoli, dove un incidente mortale ha segnato le operazioni di imbarco.Davì, un lavoratore marittimo di 44 anni, originario di Trapani, ha perso la vita intorno alle 19:50 mentre era impegnato a bordo della nave Antares della Gnv. Davì stava completando le manovre di carico in previsione della partenza della nave diretta a Palermo, quando un tragico incidente ha posto fine alla sua vita. Il marittimo è stato schiacciato dalla ralla di un semirimorchio, in un momento in cui, secondo una prima ricostruzione fornita dagli investigatori, non si sarebbe accorto della manovra in corso, trovando la morte sul colpo. La vittima, sposato e padre di due bambini di 8 e 6 anni, si trovava al suo ultimo viaggio prima di prendere un periodo di aspettativa. La comunità marittima e i sindacati ...

