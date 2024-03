Tragedia degli 007 sul Lago Maggiore | è svolta | erano in missione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 24 marzo 2024) Nelle acque delsi è consumata unail 28 maggio 2023, che ha visto la perdita di vite umane in circostanze finora avvolte nel mistero. Solo di recente è stato confermato che Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, due agenti segreti italiani,impegnati in unaoperativa al momento del loro decesso, sfatando la teoria che fossero presenti per una mera celebrazione. La conferma arriva grazie a una targa dedicata ai caduti, svelata durante la cerimonia del 22 marzo, in onore dei “Caduti dei servizi di informazione per la sicurezza”. Laha avuto luogo durante una delicata attività operativa con servizi esteri collegati, gettando una luce nuova sull’incidente che ha visto la partecipazione di agenti italiani e israeliani. La rivelazione conferma ...