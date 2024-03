Tragedia a Sottomarina | incendio in una casa | muoiono padre | madre e figlio - Foto e Video

Sottomarina (CHIOGGIA) - incendio in casa a Sottomarina nella notte tra sabato 23 marzo e domenica 24 a Sottomarina , frazione di Chioggia: nel rogo hanno perso la vita tre persone, padre , madre e... (ilgazzettino)

Sottomarina (CHIOGGIA) - incendio in casa a Sottomarina nella notte tra sabato 23 marzo e domenica 24 a Sottomarina , frazione di Chioggia: nel rogo hanno perso la vita tre persone, padre di 63 ... (ilgazzettino)

Sottomarina (CHIOGGIA) - incendio in casa a Sottomarina nella notte tra sabato 23 marzo e domenica 24 a Sottomarina , frazione di Chioggia: nel rogo hanno perso la vita tre persone, Gianni Boscolo... (ilgazzettino)

Incendio nella notte in casa a Chioggia: morti padre, madre e figlio - Le fiamme si sono sprigionate al piano terra dell’abitazione ma il fumo è salito ai piani alti saturando le stanze ...lanuovasardegna

Tragedia a Chioggia, incendio in casa: sterminata una famiglia di 3 persone - Tragedia questa notte a Chioggia (Venezia), dove i tre membri di una famiglia hanno perso la vita in un devastante incendio. Il rogo si è sviluppato all'interno dell'abitazione e non ha lasciato ...ilgiornale

Sottomarina, incendio in casa: morti padre, madre e figlio: le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati, Gisella Veronese e Davide Scarmanati - Sottomarina (CHIOGGIA) - Incendio in casa a Sottomarina nella notte tra sabato 23 marzo e domenica 24 a Sottomarina, frazione di Chioggia: nel rogo hanno perso la vita tre persone: padre, madre e ...ilmattino