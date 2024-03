Tragedia a Sottomarina | incendio in una casa | muoiono padre | madre e figlio - Foto

Sottomarina (CHIOGGIA) - incendio in casa a Sottomarina nella notte tra sabato 23 marzo e domenica 24 a Sottomarina , frazione di Chioggia: nel rogo hanno perso la vita tre persone, padre , madre e... (ilgazzettino)

Incendio in una casa a Sottomarina: morti padre, madre e figlio. «Uccisi dal fumo salito dal piano terra dell'abitazione» - Tragedia questa notte a Sottomarina di Chioggia in via Roma. Nell' incendio di una abitazione hanno perso la vita tre persone. Le vittime sono padre, figlio e madre: Gianni Boscolo Scarmanati 64 anni, ...informazione

