Tragedia a Chioggia | incendio in una casa nella notte | morti nel sonno padre | madre e figlio

(Di domenica 24 marzo 2024) Sono tre persone della stessa famiglia le vittime di unscoppiato lascorsa in unaa Sottomarina di, in provincia di Venezia. Gianni Boscolo Scalmanati, 64 anni, la moglie Luisella Veronese, 59 anni, e ilDavide, 27 anni, stavano dormendo al primo piano quando poco dopo mezzaè divampato l’a piano terra, per cause ancora da accertare. Secondo le prime ipotesi, i tre sarebberosoffocati dal fumo. Le fiamme hanno coinvolto il piano terra di un’abitazione di tre livelli affiancata ad altre. A dare l’allarme sono stati alcuni ragazzi che hanno visto per primi l’. I giovani hanno anche cercato di salvare le persone che si trovavano all’interno dell’edificio usando una ...

