Traffico Roma del 24-03-2024 ore 19 | 30

(Di domenica 24 marzo 2024) LuceverdeBentrovati l’ascolto Buonasera code a tratti persulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina e abbia Code in entrata asulla diramazione dinord tra lo svincolo di Settebagni e il raccordo anulare lo stesso tratto Ma in carreggiata opposta Quindi verso Firenze mi ricordo è chiuso per lavori tra il raccordo Settebagni per Ha riaperto Domani mattina intorno alle 6 questa chiusura sta creando ripercussioni sulla via Salaria Dove troviamo code In entrambe le direzioni tra il raccordo e 7 in uscita dae tra lo svincolo per la diramazione dinord e Settebagni direzione centro disagi Inoltre sono possibili per chi si sposta in treno e seguito dello sciopero in corso fino alle 21 di questa sera sciopero nazionale del personale del ...