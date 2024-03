Traffico Roma del 24-03-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 24 marzo 2024) Luceverdeline trovati all’ascolto vuole sera partiamo dalla zona nord della capitale la più trafficata in queste ore sulla via Salaria si sta in coda tra la diramazionenord e Settebagni direzionema anche tra il raccordo e Settebagni in uscita dalla città sia per la presenza di un cantiere all’altezza di Settebagni sia per ilintenso Code in entrata apoi sulla diramazione dinord tra lo svincolo di Settebagni e il raccordo anulare mentre resterà chiusa fino alle 6 di domani mattina la carreggiata opposta quella Hindi differenze tra il raccordo e Settebagni sul Raccordo Anulare troviamo coda in carreggiata interna tra la Cassia Veientana era sarai tra la Nomentana e la Tiburtina code a tratti invece in esterna tra le uscite Pontina e Casilina ...