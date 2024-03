Traffico Roma del 24-03-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 24 marzo 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovatiin aumento sulle strade disulla via Salaria si sta in coda tra il raccordo è Settebagni uscita dalla città sia per la presenza di un cantiere sia perché la via Salaria è la strada alternativa per entrare sulla diramazione dinord direzione Firenze quest’ultima è chiusa alfino alle 6 di domani mattina tra il raccordo anulare e lo svincolo di Settebagniincolonnato anche sulla carreggiata opposta in direzione centro tra la diramazione e Settebagni stessa cosa sulla diramazione dinord troviamo code da Settebagni fino al Raccordo aumenta ilanche sul raccordo anulare con coda in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria È tra la Nomentana e la ...