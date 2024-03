Traffico Roma del 24-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 24 marzo 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto Buon pomeriggio quella di oggi è l’ultima domenica ecologica della stagione stop quindi ai veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde dalle 16:30 alle 20:30 poco ilal momento a sulle strade della capitale solo sulla via Salaria si sta in coda tra il raccordo e Settebagni in uscita della città sia per la presenza di un cantiere sia perché la via Salaria è la strada alternativa per entrare sulla diramazione dinord quest’ultima chiusa alfino alle 6 di domani mattina tra il raccordo è lo svincolo di Settebagni direzione Firenze disagi sono inoltre possibili per chi si sposta in treno a seguito dello sciopero in corso fino alle 21 di questa sera sciopero nazionale del personale del gruppo FS lo sciopero attenzione non riguarda Atac Cotral e ...